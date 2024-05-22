انت الأن تتابع خبر إسرائيل تستدعي سفيريها بالنرويج وأيرلندا لاعترافهما بدولة فلسطين والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قالت وسائل إعلام إسرائيلية ان وزارة الخارجية استدعت سفيريها بالنرويج وأيرلندا على خلفية الاعتراف بدولة فلسطين.

وستأمر الخارجية سفيريها في أيرلندا والنرويج بالعودة للتشاور بشأن الاعتراف بدولة فلسطين.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس ان اعتراف أيرلندا والنرويج بدولة فلسطينية يرسل رسالة للعالم بأن الإرهاب يؤتي ثماره، ويعتبر دعم لجهاديي حماس وإيران ويقوض حق إسرائيل في الدفاع عن النفس، بحسب تعبيره.

هذا وأكد رئيس الوزراء النرويجي يوناس غار ستور في وقت سابق الأربعاء، اعتراف النرويج رسميا بالدولة الفلسطينية اعتبارا من 28 أيار.

وأشار إلى ان الاعتراف بالدولة الفلسطينية يعني دعم القوى المعتدلة التي تراجع دورها في النزاع المستدام.

وقال: نوجه رسالة قوية للدول الأخرى لتحذو حذونا وحذو دول أوروبية وتعترف بالدولة الفلسطينية، لأن الاعتراف بدولة فلسطين قد يؤدي لاستئناف مسار تحقيق حل الدولتين ومنحه زخما جديدا.

وأضاف رئيس الوزراء النرويجي، ان الحرب في غزة تؤكد أهمية أن يستند تحقيق السلام والاستقرار إلى حل القضية الفلسطينية، والهدف هو إقامة دولة فلسطينية متماسكة سياسيا أساسها السلطة الفلسطينية

ولفت إلى أن حل الدولتين من مصلحة إسرائيل.

وفي سياق متصل، قال رئيس الوزراء الأيرلندي ان أيرلندا تعترف بدولة فلسطينية ونثق بأن مزيدا من الدول ستنضم إلينا في الأسابيع المقبلة.

هذا وكانت، أيرلندا وإسبانيا وسلوفينيا ومالطا، الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، قد أشارت في الأسابيع الأخيرة إلى أنها تعتزم الاعتراف بدولة فلسطينية، في إعلان منسق على الأرجح، معتبرة أن حل الدولتين ضروري للسلام الدائم في المنطقة.