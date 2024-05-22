انت الأن تتابع خبر الاحتلال يُدخل لواء جديد للقتال في رفح .. تفاصيل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يوسع جيش الاحتلال هجومه على رفح جنوبي قطاع غزة، بإدخال لواء ناحال أحد ألوية النخبة، إلى المدينة الليلة الماضية، وفقا لإذاعة الجيش صباح الأربعاء.

وأكدت الإذاعة ان 10 ألوية للجيش تقاتل حاليا في قطاع غزة، وهو أكبر عدد من الألوية منذ بداية العام الجاري، قائلة: "الآن تقاتل 10 ألوية في قطاع غزة، وهو عدد قياسي من القوات لم يكن موجودا في القطاع منذ بداية يناير/ كانون الثاني".

وفي 25 أبريل/ نيسان الماضي، أعلنت إسرائيل سحب لواء "ناحال" من قطاع غزة، بعد مشاركته في العمليات القتالية على مدار 6 أشهر؛ وذلك تحضيرا لعملية عسكرية في رفح.

ومنذ 6 مايو/ أيار الجاري، تشن إسرائيل هجوما بريا على رفح، واستولت في اليوم التالي على الجانب الفلسطيني من معبر رفح البري مع مصر؛ مما أغلقه أمام المساعدات الإنسانية المحدودة بالأساس.