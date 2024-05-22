انت الأن تتابع خبر ماذا يعني قرار الاحتلال بإلغاء قانون فك الارتباط شمال الضفة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، إلغاء قانون فك الارتباط بالكامل في شمال الضفة الغربية، بحسب ما قالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وبذلك، يسمح غالانت بعودة المستوطنين شمال الضفة الغربية إلى مستوطنات "غانيم" و"كاديم" و"حوميش" و"سانور" التي جرى تفكيكها في 2005.

وبموجب ذلك سيطبق قانون إلغاء فك الارتباط على أراضي جميع المستوطنات التي تم إخلاؤها في الضفة الغربية.

وفك الارتباط مصطلح سياسي يعني فك الوحدة الهيكلية والوظيفية لمؤسسات موحدة بين دولتين أو دول عدة، كما يعني رسم الحدود الفاصلة بين دولتين تمهيدا للانفصال حتى تتحقق لكل دولة سيادتها ويكون لها نظام حكمها الخاص ورقعتها الجغرافية الخاصة بها.

وخطة "فك الارتباط" هي خطة أحادية الجانب نفذتها حكومة رئيس وزراء الأسبق للاحتلال أرئيل شارون في صيف 2005، وأخلت بموجبها المستوطنات ومعسكرات جيش الاحتلال في قطاع غزة، إضافة إلى 4 مستوطنات شمالي الضفة الغربية.