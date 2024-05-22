انت الأن تتابع خبر القسام تقنص 3 جنود إسرائيليين في غزة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت كتائب القسام، إن مقاتليها قنصوا 3 جنود إسرائيلين شمال بيت حانون شمال قطاع غزة.

كما استهدفت القسام جرافة عسكرية من نوع "D9" بقذيفة "الياسين 105" في حي البرازيل جنوب شرق مدينة رفح.

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلنت القسام إيقاعَ قوة إسرائيلية راجلة قوامها 10 جنود في كمين ليلي بعد استهدافها بعبوة رعدية وإلقاء القنابل اليدوية، وفور حضور قوة الإنقاذ قام مقاتلوالقسام بتفجير عبوة "شواظ" فيها وأوقعوا أفراد القوتين بين قتيل وجريح قرب مدرسة الزراعة شمال بيت حانون شمال القطاع".