الأردن: الاعتراف بفلسطين خطوة باتجاه حل الدولتين

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رياض - احمد صلاح - رحب المملكة الأردنية، الأربعاء، باعتراف دول إسبانيا والنرويج وإيرلندا، بدولة فلسطين، معتبرةً هذا القرار "خطوة مهمة"، بحسب نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي.

وقال الصفدي خلال مؤتمر صحفي مشترك في عمّان، مع وزير الخارجية والتجارة الهنغاري بيتر سيارتو، إن قرار اعتراف هذه الدول بدولة فلسطين، "خطوة مهمة أساسية للتأكيد على أن طريق السلام هو حل الدولتين الذي يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس المحتلة"، وأشار الصفدي إلى أن دولا أخرى ستنضم لهذه الدول الأوروبية للاعتراف بدولة فلسطين.

ووصف الصفدي موعد القرار بـ "المهم كونه يأتي بعد قرار الجمعية العامة الذي صوتت عليه معظم دول العالم للاعتراف بالدولة الفلسطينية"، وأعرب عن أمله بأن يكون هذا القرار "أو تكون هذه القرارات" اليوم، جزءا من تحرك أوسع يفرض السلام ويضع العالم كله والمنطقة على طريق واضحة باتجاه السلام العادل والدائم الذي لن يضمن غيره الأمن والاستقرار لفلسطين وإسرائيل وللمنطقة برمتها.



كما رحب الصفدي بالقرار في منشور على منصة "إكس" لكنه انتقد خطوات للحكومة الإسرائيلية تقتل فرص تحقيق السلام.

وكتب الصفدي: "في الوقت الذي أعلنت فيه إسبانيا والنرويج وإيرلندا قراراتها الاعتراف بالدولة الفلسطينية خطوة أساسية لتحقيق السلام، أعلنت الحكومة الاسرائلية المتطرفة خطوات تقتله. نثمن قرار الدول الأوروبية، وندين إجراءات إسرائيل اللاشرعية، ونؤكد ضرورة وقوف المجتمع الدولي مع القانون والحق والسلام".

وزارة الخارجية وشؤون المغتربين رحبت من جانبها في بيان، بقرار كل من النرويج وإيرلندا وإسبانيا الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة، معتبرة أنها خطوة باتجاه تنفيذ حل الدولتين، الذي يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وأكد الناطق باسم الوزارة، سفيان القضاة، أهمية هذه الخطوة التي اتخذتها هذه الدول الأوروبية في تلبية حق الشعب الفلسطيني الشقيق بالدولة المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران 1967، وعاصمتها القدس المحتلة وفق حل الدولتين والمرجعيات الدولية المعتمدة، داعياً المجتمع الدولي بأكمله إلى ضرورة أن يحذو حذو الدول التي قامت بالاعتراف بالدولة الفلسطينية لما في ذلك من ترسيخ لقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

وجدد القضاة تأكيده على موقف الأردن الداعم للأشقاء الفلسطينيين في تجسيد دولتهم المستقلة، انطلاقاً من موقف الأردن الثابت في دعم القضية الفلسطينية ودعم الأشقاء الفلسطينيين، ودعوته للمجتمع الدولي بأكمله وخاصة مجلس الأمن إلى ضرورة الاضطلاع بمسؤولياته وفرض قرار يعترف بالدولة الفلسطينية المستقلة وفق لقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.