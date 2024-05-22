انت الأن تتابع خبر شهداء بينهم أطفال في القصف المتواصل على غزّة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - استُشهد 14 فلسطينيًا على الأقل بينهم أطفال، وأصيب آخرون، إثر قصف لطائرات الاستطلاع على مدينة غزة، وقصفت طائرات الاستطلاع مجموعة من المواطنين، كانت تتجمع أمام محطة للمحروقات في حي الزيتون بمدينة غزة، ما أسفر عن استشهاد 10 منهم على الأقل، بينهم أطفال، وجرح 20 آخرين.

واستشهد 4 مواطنين وأصيب مواطنون آخرون، عقب استهداف طيران الاحتلال نازحين أثناء خروجهم من مركز إيواء بمخيم جباليا شمال قطاع غزة.

كما شنت طائرات الاحتلال غارات جوية، استهدفت وسط وجنوبي مدينة رفح جنوب قطاع غزة، فيما دمرت زوارق الاحتلال الحربية مراكب صيادين على شاطئ رفح، كما قصفت المدفعية عدة مناطق في جباليا البلد شمال القطاع.