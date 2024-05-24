غزة تحت النار .. آخر التطورات

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رياض - احمد صلاح - تشن قوات الاحتلال الإسرائيلي غارات عنيفة على مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن طيران الاحتلال الإسرائيلي شن غارات جديدة على المناطق الشرقية لمدينة رفح جنوب قطاع غزة، في حين تواصل مدفعية الاحتلال قصف مخيم جباليا شمال القطاع.

وفي وسط القطاع، تحلق طائرات مسيّرة من طراز "كواد كابتر" وسط مدينة دير البلح، وتطلق النار على المواطنين.

أما في مدينة غزة، فتقوم الزوارق الحربية الإسرائيلية بإطلاق قذائفها على ساحل المدينة وأحيائها الغربية.

وتقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي نحو مستشفى كمال عدوان، شمالي قطاع غزة، وحاصرت عددا من طواقمه الطبية والجرحى.

كما وانقطع التيار الكهربائي، مساء الخميس، عن معظم الأقسام في مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح في وسط قطاع غزة، بعد تحذير من نفاد كميات الوقود.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، أن مستشفى شهداء الأقصى سيتوقف عن العمل خلال ساعات بسبب نفاد كميات الوقود وعدم إدخالها، ممّا "يعرض الجرحى والمرضى والأطفال الخدّج لخطر الموت".

وتحدثت وسائل إعلام عن عدم وجود استجابة لتوفير الوقود الخاص بتشغيل المولد الرئيسي في المستشفى، مشيرا إلى جهود لتشغيل مولدات فرعية، لكن ذلك لا يعني انتهاء الأزمة.