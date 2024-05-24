انت الأن تتابع خبر الاحتلال يقطع العلاقة بين القنصلية الإسبانية والفلسطينيين والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - 6بعد اعتراف مدريد بالدولة الفلسطينية، أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس منع قنصلية إسبانيا بالقدس من خدمة الفلسطينيين.

وكتب كاتس على منصة اكس “قررت قطع العلاقة بين الممثلية الإسبانية في إسرائيل والفلسطينيين، ومنع القنصلية الإسبانية في القدس من تقديم الخدمات للفلسطينيين من الضفة الغربية”.

يذكر ان اعتراف النرويج وايرلندا واسبانيا بدولة فلسطين أثار غضب اسرائيل، ما دفعها لاستدعاء سفراء هذه الدول وتوبيخهم بسبب هذه القرار.

ومن المتوقع أن تنضم دول أخرى إلى هذا المسار خلال الأسابيع المقبلة.

من جانبه، قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن الاعتراف بدولة فلسطينية ليس هدية لحركة حماس.