اكسيوس: مقترح اسرائيلي جديد وتقديم تنازلات كبيرة لحماس

انت الأن تتابع خبر اكسيوس: مقترح اسرائيلي جديد وتقديم تنازلات كبيرة لحماسوالأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يبدو ان الاحتلال الإسرائيلي، سيقدم تنازلات كبيرة لحركة حماس فيما يتعلق بصفقة وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى.

وفي هذا السياق، كشف موقع أكسيوس الأمريكي مساء الخميس، التفاصيل الأولية للمقترح الإسرائيلي الجديد حول الصفقة مع حماس.

وبحسب الموقع فإن إسرائيل قدمت مقترحا جديدا يتضمن تنازلات كبيرة بهدف التوصل لصفقة تبادل مع حماس تشمل تبادل أسرى ووقفا لإطلاق النار في قطاع غزة.



ونقل موقع أكسيوس عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن مقترح إسرائيل الجديد يشمل تنازلات بشأن عدد الرهائن الأحياء الذين سيفرج عنهم.

كما يتضمن المقترح استعداد إسرائيل لمناقشة طلب حماس الهدوء الدائم في قطاع غزة في المرحلة الثانية من الصفقة.

ووفق الموقع، فإن مدير المخابرات المركزية الأميركية (سي.آي.إيه) وليام بيرنز "سيجتمع في أوروبا برئيس الموساد ورئيس الوزراء وزير خارجية قطر لإحياء محادثات الرهائن".

وفي هذا السياق، كشفت القناة 13 الإسرائيلية عن عزم بيرنز العودة للمنطقة في محاولة جديدة لتحريك ملف المفاوضات.

ونقلت القناة الـ14 الإسرائيلية أن إسرائيل طلبت أن تفرج حماس عن 33 من الأسرى في غزة، مقابل قيامها بالإفراج عن مئات الأسرى الفلسطينيين "من ذوي العيار الثقيل".

ونقل الصحفي الإسرائيلي باراك رافيد عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن المقترح يتضمن تقديم تنازلات كبيرة، بما في ذلك الاستعداد الضمني لمناقشة إنهاء الحرب، وعودة النازحين إلى منازلهم بشكل كامل، وانسحاب الجيش من ممر نتساريم، وبالطبع الاستعداد لوقف إطلاق النار بعد ذلك.

ونقلت قناة "كان" الإسرائيلية أن إسرائيل تنتظر ردا من حماس يتضمن عدد الأسرى المحتجزين لديها.