انت الأن تتابع خبر الاحتلال يعلن استعادة جثث ثلاثة أسرى إسرائيليين من غزة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي الجمعة، استعادة 3 جثث لأسرى إسرائيليين من جباليا شمال غزة، بالاشتراك مع جهاز الأمن العام (الشاباك)، بناء على معلومات استخباراتية دقيقة.

وجاء في البيان: "تم انتشال جثث المختطفين حنان يابلونكا وميشيل نيسنباوم وأوريون هيرنانديز الليلة في عملية مشتركة، وبحسب معلومات استخباراتية موثوقة بحوزتنا، يبدو أن المختطفين قُتلوا خلال الهجوم الذي وقع يوم 7 تشرين الأول (أكتوبر)، وتم اختطافهما من قبل حماس إلى غزة".

وأوضح الجيش والشاباك أنّه "تم انتشال الجثث خلال عملية ليلية قام بها الجيش الإسرائيلي والشاباك ضمن الفرقة 98 بالتعاون مع وحدة يلام والوحدة 504 ومقاتلي وحدة خاصة من أمان الاستخبارات العسكرية والشاباك في حي جباليا، بناء على معلومات استخباراتية دقيقة وردت وتحليلها خلال الأيام الأخيرة، وفي بداية العملية كان هناك قتال عنيف في المنطقة".



وختم: "بعد إجراء عملية تحديد الهوية من قبل المسؤولين الطبيين في المعهد الوطني للطب الشرعي والشرطة الإسرائيلية، أبلغ ممثلو الجيش الإسرائيلي عائلاتهم"، متابعاً: نواصل عملياتنا العسكرية والاستخبارية من أجل استعادة المخطوفين كافة".

بدوره، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: "لدينا واجب وطني وأخلاقي للقيام بكل ما يمكننا من استعادة الأسرى ونحن نفعل ذلك".

