انت الأن تتابع خبر تصريحات يائسة من زعيم المعارضة الإسرائيلية بشأن تحرير الأسرى والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد، بُعيد إعلان جيش الاحتلال انتشال جثث 3 أسرى في غزة، إن فرص استعادة "الرهائن الإسرائيليين" من قطاع غزة تتضاءل يوميا.

ودعا لبيد الحكومة الإسرائيلية للقيام بكل ما من شأنه تأمين إطلاق سراحهم.

من جانبه، قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن "لدينا واجبا وطنيا وأخلاقيا لبذل كل ما في وسعنا لإعادة "المخطوفين" الأحياء والأموات وهذا ما نقوم به".

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن انتشال جثث 3 أسرى بغزة، بالتعاون مع الشاباك ووحدة ياهالوم.