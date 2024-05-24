انت الأن تتابع خبر إسبانيا ستحتج على قرار إسرائيل بشأن قنصليتها في القدس والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، في مقابلة على قناة "RAC1"، الجمعة، إن حكومة بلاده ستحتج لدى الإسرائيليين على قرار منع القنصلية العامة في القدس من خدمة فلسطينيي الضفة الغربية.

وأشار ألباريس إلى أن السلطة التنفيذية ستقوم بتحليل الإعلان الذي أصدره وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، ثم سيتم الرد عليه، مؤكدًا أنه "في حكومة إسبانيا لا يوجد معادون للسامية، لكنها حكومة متسامحة وتعددية ومتنوعة ولا تقبل أي خطاب كراهية، بما في ذلك معاداة السامية".

وأضاف ألباريس: "لا أحد سيرهبنا كي نمتنع عن المطالبة بوقف فوري لإطلاق النار والاعتراف بدولة فلسطين".

وفي وقت سابق، أعلن كاتس "قطع الاتصال" بين البعثة الدبلوماسية الإسبانية والفلسطينيين في الضفة الغربية، ردا على إعلان رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، أن بلاده ستعترف رسميا بالدولة الفلسطينية في 28 أيار الحالي.