انت الأن تتابع خبر جنود صهاينة يحرقون القرآن الكريم في غزة .. فيديو والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - حرق جنود صهاينة القرآن الكريم خلال العمليات الإرهابية التي يقومون فيها بقطاع غزة.

زعمت الشرطة العسكرية التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي انها فتحت تحقيقا في حوادث قام فيها جنود بتصوير أنفسهم وهم يحرقون الكتب، بما في ذلك القرآن، خلال العمليات في قطاع غزة.

وأكد مراقبون أن ادعاءات الاحتلال بفتح تحقيق ما هي إلا كذب محض كعادتها دائما.



وقد التقط الجنود مقاطع مصورة لحرق الكتب، وقاموا بتحميلها على وسائل التواصل الاجتماعي، ثم أعادوا نشرها لاحقًا على حسابات فلسطينية.



وأظهر أحد مقاطع الفيديو، التي قيل إنها التقطت في منطقة رفح، جنديا يحمل مصحفا قبل أن يرميه في النار.