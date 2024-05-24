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القسّام تبث شريطا جديدا حول الأسرى .. فيديو

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رياض - احمد صلاح - بثت كتائب عز الدين القسام فيديو جديدا موجها لعائلات الأسرى لدى المقاومة في غزة.

وجاء الفيديو بعنوان "هل سيقضي أسرى 7 أكتوبر ما قضاه هؤلاء؟.. الوقت ينفد وحكومتكم تكذب".

وعرضت فيه صور 4 من جنود الاحتلال، وهم شاؤول آرون وإبراهام منغيستو وهشام السيد وهدار جولدن، أسرتهم الحركة منذ 10 سنوات.

وتساءلت " هل نسيهم شعبهم وعائلاتهم، كما نسيتهم وفرطت بهم حكومتهم وجيشهم".

وختمت الفيديو بالقول "هل سيقضي أسرى 7 أكتوبر ما قضاه هؤلاء؟".

أحمد صلاح

أحمد صلاح

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