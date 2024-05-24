انت الأن تتابع خبر نائبة رئيس الوزراء الإسباني:فلسطين ستتحرر من النهر إلى البحر .. فيديو والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قالت يولاندا دياز نائبة رئيس الوزراء الإسباني:إن فلسطين ستتحرر من النهر إلى البحر.



وأوضحت دياز أن تحرك إسبانيا -للاعتراف بالدولة الفلسطينية في 28 مايو/أيار الجاري- مجرد بداية، وقالت "نحن نعيش لحظة يعتبر فيها القيام بالحد الأدنى أمرا بطوليا لكنه غير كاف في الوقت ذاته".

وتعهدت نائبة رئيس وزراء إسبانيا بمواصلة الضغط من موقعها في الحكومة للدفاع عن حقوق الإنسان، ووضع حد للإبادة الجماعية التي ترتكب ضد الشعب الفلسطيني.

وتابعت دياز التي تشغل أيضا منصب وزيرة العمل والاقتصاد "نحن نعيش لحظة يعتبر فيها القيام بالحد الأدنى أمرا بطوليا لكنه غير كاف في الوقت ذاته".