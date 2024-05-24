انت الأن تتابع خبر الرئيس البيلاروسي:واشنطن قتلت الرئيس الإيراني والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - اتهم الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو اليوم الجمعة، الولايات المتحدة انها مسؤولة عن مقتل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، بسبب منعها الشركات من صيانة مروحيته.



وقال لوكاشينكو في مؤتمر صحفي عقب اجتماعه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشكل موسع في مينسك: "الولايات المتحدة هي المسؤولة عن وفاة رئيسي، لأنها منعت الشركات من صيانة مروحيته".



وأضاف: "كشخص، وليس كرئيس، سأقول إن موقف الولايات المتحدة الحقير والمثير للاشمئزاز أدى إلى ذلك، أعني أولا وقبل كل شيء، أن هؤلاء الأوغاد لم يكن لهم الحق في فرض عقوبات على السفن والطائرات والمروحيات وغيرها التي تنقل الناس".



وأشار رئيس بيلاروس إلى حظر الولايات المتحدة خدمة صيانة المروحية التي كانت تقل الرئيس الإيراني.



وأضاف: "إنه (إبراهيم رئيسي) شخص عادي ولطيف أجرى معنا حوارا صريحا وصادقا، وكان مهتما بتنمية دولته وحماية مصالح شعبه. كيف كان الأمر وماذا حدث، لقد قيل الكثير عن هذا الآن أعتقد أن إيران هي الدولة التي ستكتشف ما حدث هناك".



وصباح الاثنين الماضي، أعلنت الرئاسة الإيرانية مقتل رئيسي والوفد المرافق له إثر سقوط مروحيتهم خلال عودتهم من منطقة خدااآفرين في أذربيجان إلى مدينة تبريز.