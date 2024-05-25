انت الأن تتابع خبر نجل نتنياهو ينشر فيديو خطير يهز الاحتلال والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - في الوقت الذي تغلي فيه شوارع تل أبيب والمدن المحتلة بالمظاهرات والمطالبات بعقد صفقة تبادل أسرى مع المقاومة الفلسطينية في غزة، واسقاط الحكومة التي أثبتت فشل العملية العسكرية، هز مقطع فيديو مثير للجدل، نشره يائير نتنياهو نجل رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، دولة الاحتلال بسبب ما جاء فيه.

وظهر في الفيديو جندي ملثم مسلح يدعو لبدء تمرد ويهدد رئيس الأركان ووزير الحرب، قائلا: "رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، هذا الفيديو موجه لك: نحن جنود الاحتياط لا ننوي تسليم المفاتيح لأي سلطة فلسطينية، لا ننوي تسليم مفاتيح غزة لأي كيان، حماس، فتح، أو أي كيان عربي آخر".

وتابع:"جنود الاحتياط وراءك ونحن نريد تحقيق النصر، لدينا فرصة واحدة في الحياة، يوجد لديك 100 ألف مقاتل من جنود الاحتياط مستعدون للتضحية من أجل إسرائيل، مستعدون للموت، فقدنا كل شيء

فقدنا حياة عائلاتنا، وأعمالنا، ولا يوجد مكان نذهب إليه، سوف نبقى هنا حتى النهاية، حتى النصر".

وهاجم الجندي المثلم يواف غالانت، حيث أشار:"يواف غالانت أنت لا تستطيع تحقيق النصر في لحرب، وعليك الاستقالة، أنت لا تستطيع قيادتنا، وها أنا أعلن لك سيد يؤاف غالانت إذا لم نذهب حتى النصرـ 100 ألف من جنود الاحتياط سوف يبقون هنا ولن يتحركوا من غزة، سوف نبقى هنا، وسوف ندعو سكان دولة إسرائيل أن يأتوا إلى غزة تحت حمايتنا، وسوف نستمع لزعيم واحد فقط وهو ليس وزير الأمن ولا قائد الجيش وإنما رئيس الحكومة، فكروا جيدا لمن أنتم تعتزمون إعطاء المفاتيح بعد ذلك. نحن نريد النصر".

وفي الوقت الذي أيد فيه البعض ما جاء في الفيديو، الا ان البعض الآخر اعتبر انه خطير جدا ويثير المزيد من الأزمات في الاوساط السياسية والعسكرية والتي قد تُبعد "اسرائيل" عن صفقات تبادل الأسرى.