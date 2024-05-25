انت الأن تتابع خبر شهداء غزة بالجملة .. والنازحون يفرون من الغارات للمرة السادسة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قالت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) إن النازحين في غزة أجبروا على الفرار 6 مرات من الاماكن التي لجأوا إليها من القصف الاسرائيلي المتواصل على القطاع منذ أشهر.

وقالت ان لا أمن في القطاع مع استمرار القصف ونقص الإمدادات الحيوية.

هذا واستشهد 10 فلسطينيين وأصيب عدد آخر في استهداف منزل بجانب مراكز إيواء في بيت حانون شمالي قطاع غزة.

كما استشهد 10 فلسطينيين وأصيب17 شخصا في القصف الإسرائيلي لمدرسة النزلة بمنطقة الصفطاوي شمالي غزة.

وأفادت مصادر طبية باستشهاد 31 بينهم أطفال، نتيجة غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة في قطاع غزة منذ صباح اليوم.

من جانبه، وجّه طاقم مستشفى الكويت برفح نداء إلى منظمة الصحة العالمية بتوفير الوقود، لضمان استمرار عمل المستشفى الوحيد وسط رفح.

وكانت صحيفة "واشنطن بوست" قد أكدت، يوم الثلاثاء الماضي، أن إسرائيل جعلت المستشفيات هدفا رئيسيا لحربها المستمرة على غزة موثقة 90 حادثة استهداف منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وذكرت الصحيفة أن 23 من أصل 36 مستشفى في غزة تعرضت لأضرار أو خرجت عن الخدمة جراء القصف الإسرائيلي.

هذا وجرفت الأمواج جزءا من الرصيف الأميركي العائم في غزة إلى شواطئ مدينة أسدود، وتم إنقاذ جزء منه قبالة سواحل غزة.

وتساعد البحرية الإسرائيلية في ربط الجزء الذي انفصل من الرصيف البحري لإعادته، بحسب القناة 12 العبرية.