انت الأن تتابع خبر أكثر من 170 شهيدًا وجريحًا في غزة خلال 24 ساعة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - اعلنت وزارة الصحة بغزة ان الاحتلال الاسرائيلي ارتكب 5 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 46 شهيدا و 130 اصابة خلال ال 24 ساعة الماضية.



واشارت الصحة الى ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي الى 35,903 شهيدا و 80,420 اصابة منذ السابع من اكتوبر الماضي .

وفي سياق آخر، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيليّ، الجمعة والسبت، (15 عاما) مواطنا على الأقل من الضّفة، بينهم أسرى سابقون.

وأوضحت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير، في بيان، أن عمليات الاعتقال توزعت على محافظات رام الله، وبيت لحم، وجنين، ونابلس، وقلقيلية، والخليل.

إلى جانب ذلك نفذت قوات الاحتلال خلال عمليات الاعتقال اعتداءات وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، وتخريب وتدمير منازل المواطنين، منهم منزل المطارد طارق داود من قلقيلية الذي يواصل الاحتلال اقتحامه بشكل يومي، واعتقال أفراد عائلته والتنكيل بهم.

يُشار إلى أن حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر، قد ارتفعت إلى أكثر من 8855، وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن .