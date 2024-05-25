انت الأن تتابع خبر أكسيوس: استئناف مفاوضات الأسرى الأسبوع المقبل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشف موقع "أكسيوس" الأمريكي، السبت، عن السعي الى استئناف مفاوضات الأسرى بين حماس وإسرائيل الأسبوع المقبل بوساطة مصرية وقطرية.



وأوضح الموقع، أن مدير الموساد عاد إلى إسرائيل بعد اجتماعه مع مدير سي آي إيه وليام بيرنز ورئيس وزراء قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في باريس.



وأضاف، بأن بيرنز اتفق مع مدير الموساد ورئيس وزراء قطر على استئناف محادثات المحتجزين، كما ناقشوا في باريس صيغة للسماح باستئناف المفاوضات لإطلاق سراح المحتجزين.



وذكر موقع "أكسيوس" أن إدارة بايدن تفاجأت بإعلان إسرائيل استئناف المفاوضات بشأن صفقة الأسرى في غزة.



وتشير مفاجأة إدارة بايدن إلى وجود فجوات محتملة في التواصل أو تفسيرات مختلفة لنتائج الاجتماع.



ومع اقتراب استئناف المفاوضات، فإن دور الدبلوماسية الأمريكية وانسجامها مع الإجراءات الإسرائيلية سيكون حاسما في التعامل مع الديناميكيات المعقدة لوضع الرهائن في غزة .