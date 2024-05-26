انت الأن تتابع خبر حماس: لم نبلغ من الوسطاء حول استئناف المفاوضات والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال القيادي في حركة حماس أسامة حمدان، مساء السبت، ان الحركة لا تحتاج إلى تفاوض جديد وقد ردت على الورقة التي قدمها الوسطاء.



وأضاف حمدان، أن الحركة لم تبلغ من الوسطاء بأي شيء متعلق باستئناف المفاوضات مشيرًا الى أن الحديث اليوم عن تفاوض جديد هو أمر غير جدي.



وتابع: أن البحث في تعديل مقترح الوسطاء خدمة لإسرائيل ومنحها وقتا وللتملص من قرارمحكمة العدل الدولية، موضحًا أن هناك مقترح وافقنا عليه ورفضته إسرائيل ولا ضمانة بقبولها مقترحات جديدة للذهاب للمفاوضات.



وقال: إذا لم تكن هناك ضمانات جدية فهذا يعني منح إسرائيل مزيدا من الوقت لاستمرار العدوان، مضيفًا أن المفاوضات هدفها وقف العدوان وإنهاء الحصار وتحقيق صفقة تبادل عادلة.



وزاد "ما زلنا نعتقد أن إسرائيل تحاول الهروب من استحقاقات محكمة العدل الدولية" .