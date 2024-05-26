انت الأن تتابع خبر مجلس الحرب الإسرائيلي يبحث الأحد صفقة الأسرى والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أفاد موقع والا العبري نقلًا عن مسؤول إسرائيلي قوله : إن مجلس الحرب الإسرائيلي سيجتمع الأحد، لبحث مفاوضات صفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس.



ويأتي اجتماع مجلس الحرب الإسرائيلي المقرر الأحد بعد التقدم في المباحثات التي أجريت في باريس.



وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، في تقرير لها السبت، أن القيادة الأمنية بكاملها وجانتس وآيزنكوت يؤيدون التوصل لصفقة، ويعتبرونها ضرورية الآن.



ويأتي ذلك بعدما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن تل أبيب أعلنت رسميا استئناف مفاوضات صفقة تبادل الأسرى مع حماس .