انت الأن تتابع خبر فيديو كامل .. أبو عبيدة يعلن عن عملية أسر جنود جديدة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال أبو عبيدة الناطق باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس في كلمةٍ له حصلت عليها الجزيرة، إنّ مجاهدي القسام "نفذوا عملية مركبة عصر السبت شمال القطاع حيث استدرجوا قوة صهيونية لأحد الأنفاق بمخيم جباليا، وأوقعوا أفراد القوة الصهيونية في جباليا بين قتيل وجريح وأسير".

وقال: إنّ "حكومة العدو تنتقل من فشل إلى فشل، حكومة العدو تستمر في سياستها العمياء العبثية في الانتقام والتدمير".



وتابع: "مجاهدونا مستمرون في تلقين الاحتلال الدروس في محاور القتال" مردفًا: "آخر فصول الفشل ما قامت به قوات العدو في جباليا ورفح"، واستكمل بالقول: "قوات الاحتلال تنبش بحثًا عن رفات أسراها لأجل مكائد نتنياهو الشخصية".

واستطرد بالقول: "جيش العدو يسوق استخراج الرفات على أنه إنجاز عسكري وأخلاقي".

وتعليقًا على كلمة أبو عبيدة، نفى جيش الاحتلال ما قاله، وذلك بعد اشتداد الاحتجاجات في الشّوارع على وقع كلمة أبو عبيدة.