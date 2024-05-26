انت الأن تتابع خبر مسيرات واحتفالات والعاب نارية بعد بث فيديو للقسام ..اتفرج والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شهدت العديد من المدن والمخيمات في الضفة الغربية ولبنان، احتفالات ومسيرات، ابتهاجا باعلان الناطق باسم كتائب القسام، أبو عبيدة، قتل وأسر جنود صهاينة خلال عملية في جباليا.

فخرجت بمخيم "نور شمس" في مدينة طولكرم شمال غرب الضفة الغربية، مسيرات تبارك العملية، وتدعو إلى المزيد من العمليات ضد جنود الاحتلال.

وفي شمال لبنان، انطلقت مسيرة في مخيم البداوي للاجئين الفلسطينيين ابتهاجا بعملية أسر الجنود الإسرائيليين.

كما شهد مخيم نهر البارد شمالي لبنان، انطلاق مسيرة احتفالا بهذا الخبر.

وأطلق سكان مخيم الجليل في بعلبك المفرقعات النارية، ابتهاجا بهذه العملية أيضا.

في حين أُطلقت التكبيرات والمفرقعات في مخيم البص بمدينة صور جنوبي لبنان، ابتهاجا بهذه العملية.