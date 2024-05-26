انت الأن تتابع خبر إصابة نجل وزير إسرائيلي أسبق بجباليا .. وتطورات بمفاوضات وقف الحرب والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، إصابة نجل وزير الإسكان الإسرائيلي الأسبق، المقدم في الجيش إيتمار إيتام بجروح متوسطة، خلال اشتباك مع المقاومة في جباليا السبت.

وفيما يتعلق بالمفاوضات بين المقاومة والاحتلال الاسرائيلي لوقف اطلاق النار وتبادل الأسرى، قالت هيئة البث الإسرائيلية ان عددا من المسؤولين الكبار في الجهاز الأمني يبدون استعدادا لوقف الحرب، نظرا لضرورة تحرير المحتجزين.

بينما مسؤولون كبار في النظام السياسي يؤكدون أن إسرائيل لن توافق على وقف الحرب.

هذا ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي بارز قوله إن هدف المباحثات الجديدة وضع أسس لعرض من أجل إبرام صفقة أسرى وتهدئة مستمرة.

وكانت القناة 13 الإسرائيلية نقلت عن مسؤولين استعداد إسرائيل لبحث إمكانية التوصل إلى هدوء مستمر في غزة ضمن إطار مباحثات صفقة التبادل، في حين نقل موقع أكسيوس عن مسؤول إسرائيلي أنه تقرر استئناف المفاوضات خلال الأسبوع المقبل، على أساس مقترحات جديدة، وذلك بقيادة الوسطاء المصريين والقطريين وبمشاركة فعالة من الولايات المتحدة.

من جهته، قال القيادي في حماس، أسامة حمدان، إنه بدون وقف الحرب وانسحاب كامل من قطاع غزة، لن تكون هناك صفقة. وفي الجانب الإسرائيلي، تعرب أوساط رسمية وغير رسمية عن عدم تفاؤلها بهذه المداولات. فالخلاف الجوهري ما زال على حاله: وقف الحرب المتوحشّة على غزة.

في هذا المضمار، قال رام بن براك، النائب عن حزب يش عتيد المعارض برئاسة يائير لبيد، للإذاعة العبرية الرسمية، إن نتنياهو يتجه لتفويت فرصة لإتمام صفقة مجددا من منطلق حساباته الفئوية القائمة على مدّ أمد الحرب طمعا بنصر غير واقعي، وحفاظا على بقائه في الحكم.