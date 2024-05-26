انت الأن تتابع خبر القسام تقصف تل أبيب برشقة صاروخية كبيرة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام / الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) قصف "تل أبيب" برشقة صاروخية كبيرة رداً على المجازر الصهيونية بحق المدنيين.



ودوّت صفارات الانذار في (17) مستوطنة نتيجة قصف القسام، فيما سقطت بعض الصواريخ على عدة مناطق.



كما أعلنت القسام، وبعد عودة المجاهدين من خطوط القتال، استهداف 5 دبابات صهيونية وجرافتين عسكريتين وناقلة جند بقذائف "الياسين 105" و"تاندوم" وعبوات "شواظ" والعمل الفدائي في منطقة "بلوك 2" وشارع الداخلية بمخيم جباليا شمال قطاع غزة.



واستهدف مجاهدو القسام دبابة "ميركفاه 4" بقذيفة "الياسين 105" في مشروع بيت لاهيا شمال القطاع.



ودكّت كتائب القسام قوات العدو المتوغلة في حي القصاصيب بمخيم جباليا بقذائف الهاون من العيار الثقيل.