انت الأن تتابع خبر السعودية تعيّن فيصل بن سعود المجفل سفيرًا لها لدى سوريا والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت وكالة الأنباء السعودية "واس" الأحد، أن المملكة قررت تعيين الدكتور فيصل بن سعود المجفل سفيرًا لها لدى سوريا.



وقالت الوكالة:

إن المجفل وجّه الشكر لقيادات المملكة وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي العهد الأمير محمد بن سلمان على تعيينه سفيرًا للمملكة في سوريا.

وأعرب المجفل عن اعتزازه بالثقة الملكية، داعيًا الله أن يمده بالعود لأداء مهام عمله بما يحقق تطلعات المملكة العربية السعودية، ولدعم توطيد العلاقات بين البلدين.العلاقات السعودية السورية

وكانت السعودية وسوريا أعلنتا في أكتوبر الماضي، استئناف بعثتيهما الدبلوماسيتين بعد أيام من عودة دمشق إلى جامعة الدول العربية.

وقات وزارة الخارجية السعودية في بيان حينها، إن استئناف عمل البعثة الدبلوماسية في دمشق يأتي انطلاقًا من روابط الأخوة التي تجمع شعبي سوريا والسعودية،حرصًا على الإسهام في تطوير العمل العربي المشترك، بجانب تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وفي مايو الماضي،