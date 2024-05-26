انت الأن تتابع خبر دخول 143شاحنة مساعدات لغزة من معبري رفح وكرم أبو سالم والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا": إن 143 شاحنة مساعدات إنسانية تدخل قطاع غزة من معبري رفح وكرم أبو سالم، منذ بدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي هجومها على رفح.

وأضافت الأونروا في بيان صحفي، إن مجموع شاحنات المساعدات التي دخلت غزة منذ بدء الهجوم على رفح في 6 أيار وحتى 23 أيار الحالي، أقل من معدل ما كان يدخل في يوم واحد سابقا.

وكانت الأمم المتحدة أعلنت الجمعة الماضية، دخول 906 شاحنات مساعدات إنسانية إلى غزة من جميع المعابر، منذ بدء إسرائيل هجومها على مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.