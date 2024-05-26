انت الأن تتابع خبر إنجاز نفق للمستوطنين يربط القدس بالضفة الغربية وإخطارات بالهدم والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - سلّمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فلسطينيين إخطارات بهدم محالهم التجارية ومنشآت على الطريق بين حاجزي جبع وقلنديا العسكريين شمال مدينة القدس المحتلة.

وقال مجلس بلدي جبع في بيان الأحد، إن قوات الاحتلال سلّمت إخطارات بالهدم لأصحاب عدد من المحال التجارية ومنشآت على الطريق منها جسر يربط بين بلدتي جبع والرام، بهدف توسيع الطريق لتسهيل مرور المستوطنين من القدس المحتلة إلى المستعمرات في الضفة الغربية.

وأضاف أن الاحتلال انتهى من إنشاء نفق للمركبات أسفل حاجز قلنديا العسكري ليصبح طريقا رئيسيا يربط القدس بالضفة الغربية يستخدمه المستوطنون فقط، فيما يبقى الحاجز قائما لإعاقة مرور المقدسيين.

إلى ذلك، أصيب اليوم الأحد، عدد شبان فلسطينيون خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم العروب شمال الخليل جنوبي الضفة الغربية.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان، إن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص وقنابل الغاز المسيل للدموع صوب الشبان ومنازلهم، ما أدى إلى إصابة العديد منهم بالرصاص المعدني والاختناق.