انت الأن تتابع خبر رئيس وزراء إسرائيلي أسبق يختبئ بملجأ هربا من صواريخ القسام والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - هرب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي الأسبق نفتالي بينيت، إلى ملجأ في منزله بعد إطلاق "كتائب القسام" رشقة صاروخية باتجاه تل أبيب.
وقال بينيت في منشور
- على منصة "إكس" الأحد: "أطلقت حماس للتو صواريخ عشوائية باتجاه تل أبيب ووسط إسرائيل. مثل كثيرين آخرين، أنا مع عائلتي في الغرفة الآمنة المخصصة لمنزلنا في بلدة رعنانا، في هذه اللحظة بالذات".
وأضاف:
- "سمعت للتو دوي صاروخين اعترضهما نظام القبة الحديدية الإسرائيلي. تخيل نفسك في ملجأ مع أطفالك بانتظار الصواريخ التي يتم إرسالها لقتلهم".
وتابع:
- "حماس لن تتوقف أبدا عن إرهابها حتى ندمرها. ببساطة ليس لدينا خيار".
- وفي وقت سابق، أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، قصف تل أبيب برشقة صاروخية كبيرة ردا على المجازر الإسرائيلية بحق المدنيين، وقال الجيش الإسرائيلي إن 8 صواريخ على الأقل أطلقت من مدينة رفح باتجاه إسرائيل.