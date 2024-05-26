انت الأن تتابع خبر رئيس وزراء إسرائيلي أسبق يختبئ بملجأ هربا من صواريخ القسام والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - هرب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي الأسبق نفتالي بينيت، إلى ملجأ في منزله بعد إطلاق "كتائب القسام" رشقة صاروخية باتجاه تل أبيب.

وقال بينيت في منشور

على منصة "إكس" الأحد: "أطلقت حماس للتو صواريخ عشوائية باتجاه تل أبيب ووسط إسرائيل. مثل كثيرين آخرين، أنا مع عائلتي في الغرفة الآمنة المخصصة لمنزلنا في بلدة رعنانا، في هذه اللحظة بالذات".

وأضاف:

"سمعت للتو دوي صاروخين اعترضهما نظام القبة الحديدية الإسرائيلي. تخيل نفسك في ملجأ مع أطفالك بانتظار الصواريخ التي يتم إرسالها لقتلهم".

وتابع: