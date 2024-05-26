انت الأن تتابع خبر وزيرة الاستيطان الإسرائيلية:أبو مازن سنّ قانونا لقتل اليهود والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - هاجمت وزيرة الاستيطان الإسرائيلية أوريت ستروك الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، مدعية ان أبو مازن سنّ قانونا ينص على أن أي شخص يقتل اليهود يحصل على مكافأة مالية.

كما هاجمت ستروك،

محكمة العدل الدولية، داعية لعدم الامتثال لأحكام قضاتها، ومواصلة العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح جنوبي قطاع غزة.

ودعت ستروك إلى عدم الامتثال لأوامر وقف العملية البرية في رفح وقالت: "المعايير التي تغض الطرف عن معاداة السامية المؤسسية والمنظمة والممولة من ميزانيات رام الله وغزة ليست معايير تملى علينا".

واعتبرت ستروك أن "اليد التي تهز مهد النيابة برمتها هي يد السلطة الفلسطينية، التي لديها قانون للإبادة الجماعية للشعب اليهودي، والذي سنّه محمود عباس أبو مازن نفسه، هذا القانون ينص على أن أي شخص يقتل اليهود يحصل على مكافأة مالية".

وأضافت: