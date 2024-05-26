انت الأن تتابع خبر أول تعليق من حركة حماس على مجزرة رفح والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بأول تعليق على المجزرة المروعة التي ارتكبها الاحتلال بحق عشرات النازحين في رفح، قالت حركة حماس، إن جيش الاحتلال ارتكب مجزرة بشعة بحق النازحين غرب مدينة رفح في تحد وتجاهل لقرار محكمة العدل الدولية.

وحمّلت الحركة الإدارة الأميركية والرئيس جو بايدن بشكل خاص المسؤولية الكاملة عن هذه المجزرة، وطالبت بالتطبيق الفوري والعاجل لقرارات محكمة العدل الدولية والضغط من أجل وقف المجزرة الإسرائيلية المستمرة برفح.

هذا وقال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة في مؤتمر أمام مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح وسط قطاع غزة ان جيش الاحتلال قصف أكثر من 10 مراكز نزوح تابعة للأونروا خلال الساعات الماضية وهي مناطق اعتبرها الاحتلال الإسرائيلي آمنة.

وقالت المكتب ان أكثر من 30 شهيدا إثر القصف الإسرائيلي لمخيم للنازحين شمال غربي رفح.

وأشار المكتب الاعلامي إلى أن 190 شهيدا وجريحا خلال 24 ساعة بقصف إسرائيلي استهدف مراكز الإيواء في قطاع غزة.