انت الأن تتابع خبر إصابة 4 أشخاص بهجوم سكين في فرنسا وتوقيف مغربي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أصيب 4 أشخاص بجروح في ليون، شرق فرنسا جراء هجوم بسكين في مترو الأنفاق بعد ظهرالأحد، وتم توقيف المشتبه به.

وقال مصدر في الشرطة إن اثنين من الجرحى أصيبا بجروح في البطن وأصيب ثالث بجروح في الذراع.

وأوقفت السلطات على أثر الواقعة مغربيا يبلغ 27 عاما، وقال المدعي العام تييري دران لوكالة فرانس برس إن الرجل "المسلح بسكين" أوقفته الشرطة.

وأفادت الشرطة، بأن "المشتبه به، من الجنسية المغربية ويبلغ 27 عاما، ولا سجل له، ودخل المستشفى عدة مرات بسبب مشاكل نفسية".

وأشار مصدر في الشرطة إلى "وقائع تتعلق بالحق العام على صلة بالفعل بهذا الشخص وكشفت وجود مشاكل نفسية".

وأعلن مصدر في الشرطة عدم وجود "عناصر" تشير إلى أن العمل إرهابي.