انت الأن تتابع خبر فلسطين المحتلة:اقتحام الأقصى واعتقال 16 والاعتداء أصحاب محال والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين اليهود اليوم الاثنين، باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس في بيان، إن الاقتحامات نفذت من جهة باب المغاربة بحراسة وحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضحت أن 58 مستوطنا و43 طالبا يهوديا اقتحموا ساحات الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات مشبوهة في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية استفزازية فيه وسط حالة من الغضب والغليان سادت أرجاء الحرم الشريف.

ومنعت شرطة الاحتلال المتمركزة على أبواب البلدة القديمة والمسجد الأقصى عددا من المواطنين من الدخول والصلاة في المسجد.

وعلى ذات الصعيد اعتدى مستوطنون متطرفون يهود، اليوم الاثنين، على أصحاب المحال التجارية في بلدة سبسطية، شمالي غرب مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة.

وقال رئيس بلدية سبطية محمد عازم في بيان، إن مستوطنين متطرفين اقتحموا وبحماية من جيش الاحتلال الإسرائيلي، الموقع الأثري في البلدة، واعتدوا على أصحاب المحال التجارية في المنطقة، واجبروهم على إغلاقها.

إلى ذلك، قام مستوطنون متطرفون اليوم، بسرقة صهريج مياه لأحد المواطنين الفلسطينيين في منطقة الفارسية بالأغوار الشمالية.

وقال شهود عيان، إن المستعمرين سرقوا صهريج مياه، سعته 3 أمتار مكعبة، يستخدمه لري ماشيته في الفارسية بالأغوار الشمالية، ووضعوه قرب مستعمرة "روتم" القريبة من المنطقة.

ويعاني سكان عدة مناطق بالأغوار الشمالية من انتهاكات ينفذها المستعمرون بحماية الاحتلال.

هذا وأصيب مواطن فلسطيني بشظايا الرصاص الحي، والعشرات بحالات اختناق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، في بلدة طمون جنوب طوباس، كما اعتقلت قوات الاحتلال 16 فلسطينيا من الضفة الغربية المحتلة، بينهم طفل وأسرى سابقون.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان، إن مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال ما أدى لإصابة شاب فلسطيني بشظايا الرصاص الحي بالقدم والعشرات بحالات اختناق جراء إطلاق جيش الاحتلال الرصاص الحي والمطاط وقنابل الغاز السامة بكثافة صوب المواطنين.

وأفاد بيان مشترك صادر عن صادر عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، بأن الاعتقالات اليوم، تركزت في محافظة الخليل، فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات، رام الله وأريحا وجنين، رافقها عمليات تنكيل واعتداءات وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة لمنازل الفلسطينيين.

كما قام الاحتلال بتفجير عدد من المركبات، واستولى على عدد آخر في بلدة كفردان قضاء جنين، وبذلك ترتفع حصيلة الاعتقالات منذ بدء معركة "طوفان الأقصى" في السابع من تشرين الأول الماضي، إلى حوالي 8892 معتقلا.

يشار إلى أن قوات الاحتلال تواصل تنفيذ حملات الاعتقال الممنهجة، والتي تصاعدت بشكل غير مسبوق بعد بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.