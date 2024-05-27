انت الأن تتابع خبر ارتفاع حصيلة شهداء غزة .. وتصريح من جيش الاحتلال والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ارتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 36 ألفا و50 شهيدا إضافة إلى 81 ألفا و26 مصابا منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، وفقا لوزارة الصحة بالقطاع.

وأضافت الوزارة أن الاحتلال ارتكب 7 مجازر في القطاع راح ضحيتها 66 شهيدا و383 مصابا خلال 24 ساعة.

من جانبه، زعم المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي إن سلاح الجو قصف 75 "هدفا عسكريا" في قطاع غزة الأحد.

هذا وقالت المقررة الأممية لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية فرانشيسكا ألبانيز ان قسوة إسرائيل وتحديها القانون والنظام الدوليين غير مقبولين، وان الإبادة الجماعية في غزة لن تنتهي بسهولة دون ضغوط خارجية، ويجب أن تواجه إسرائيل العقوبات والعدالة وتعليق الاتفاقيات.