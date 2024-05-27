انت الأن تتابع خبر حدث خطير .. إطلاق نار بين الجيشين الإسرائيلي والمصري برفح والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بواقعة خطيرة وغير عادية، قالت القناة الـ13 الإسرائيلية، ان اسرائيل تجري تحقيقا، بحدث وقع بين الجيشين الإسرائيلي والمصري في رفح.

وقالت وسائل اعلام إسرائيلية أن جنودا مصريين أطلقوا النار على شاحنة اسرائيلية، ورد الجنود بإطلاق النار ولا اصابات.

وأضافت عن مصادر أن الحادث يأتي في ذروة التوتر مع مصر وقد يكون له عواقب سياسية مهمة.

هذا وقامت الرقابة العسكرية الإسرائيلية بحذف الاخبار عن الحادثة بين الجيشين المصري والإسرائيلي في معبر رفح.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد شدد على مخاطر العمليات العسكرية في رفح وتداعياتها الإنسانية والأمنية.