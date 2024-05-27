انت الأن تتابع خبر الإعلام العبري يعلن مقتل جنديين مصريين برصاص الجيش الإسرائيلي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال موقع واللا الإسرائيلي إن جنديين مصريين قتلا في تبادل إطلاق نار مع الجيش الإسرائيلي عند معبر رفح.

من جانبها، قالت القناة الـ13 الإسرائيلية ان الجيش الإسرائيلي لا يزال متمركزا في محور فيلادلفيا قرب الحدود المصرية.

وأشارت إلى انه تم فتح تحقيق داخلي في الجيش الإسرائيلي بحادثة معبر رفح، والرقابة العسكرية تستمر في فرض حظر النشر على الحادثة.

من جانبه قال الجيش الإسرائيلي إن حادث إطلاق نار وقع قبل ساعات على الحدود مع مصر وإن الأمر قيد التحقيق، وأوضح أنه يجري اتصالات مع القاهرة بهذا الشأن.

ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصادر قولها إن الجانب المصري هو من بدأ إطلاق النار.