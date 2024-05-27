انت الأن تتابع خبر بيان من الجيش المصري بشأن واقعة إطلاق النار برفح والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بأول تعليق لها على الواقعة، أصدرت القوات المسلحة المصرية بياناً حول حادث إطلاق النار بين الجنود المصريين والإسرائيليين في رفح.

وقال المتحدث العسكري المصري: