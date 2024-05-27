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نتنياهو: وقع خطأ كارثي برفح وهذا ما قاله عن السنوار

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رياض - احمد صلاح - قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، انه غير مستعد لإنهاء الحرب قبل تحقيق كل أهدافها، ولن يرفع علم الاستسلام، مؤكدا "سنواصل القتال حتى إحراز النصر"، بحسب تعبيره.

وقال نتنياهو:

  • أسمع أصواتا تنكر القدرة على "تحقيق النصر" وأقول لها إن الهدف هزيمة حماس وإعادة المختطفين.
  • ولفت إلى أنه التقى عائلات "المختطفين" هذا الصباح ووعدهم أنه لن يدخر جهدا من أجل إعادة ذويهم إلى بيوتهم.
  • وتابع نتنياهو: منذ نهاية ديسمبر وصلتني 5 مطالبات من طاقم المفاوضات لتوسيع صلاحياته ووافقت عليها.
  • وقال ان السنوار هو العائق الوحيد أمام إطلاق سراح المختطفين "ولست أنا" لأنه يطالب إسرائيل بشروط استسلامية تشكل خطرا على وجودها.
  • وتابع: يجب توجيه الضغط على حماس ونحن نفعل ذلك ونقاتل بقوة في شمال القطاع ووسطه وجنوبه.
  • وفيما يتعلق بمجزرة رفح مساء الاحد، قال نتنياهو: وقع خطأ كارثي أمس في رفح ونجري تحقيقا بشأنه.
أحمد صلاح

أحمد صلاح

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