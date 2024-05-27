انت الأن تتابع خبر نتنياهو: وقع خطأ كارثي برفح وهذا ما قاله عن السنوار والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، انه غير مستعد لإنهاء الحرب قبل تحقيق كل أهدافها، ولن يرفع علم الاستسلام، مؤكدا "سنواصل القتال حتى إحراز النصر"، بحسب تعبيره.

وقال نتنياهو: