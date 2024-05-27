انت الأن تتابع خبر الأونروا: رفح تتحول إلى جحيم على الأرض والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - دعا المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فيليب لازاريني، الاثنين، لإنهاء العملية العسكرية في رفح بجنوب غزة على الفور.

وقال لازاريني في بيان عبر منصة إكس: "نبذل كل ما بوسعنا لتقديم المساعدات الإنسانية في غزة، لكن ذلك يصبح شبه مستحيل بمضي الوقت".

ووصف مفوض الأونروا مدينة رفح بأنها "تتحول إلى جحيم على الأرض"، وقال إنّ "صور ضحايا الغارة الإسرائيلية على خيام للنازحين في المدينة الليلة الماضية هي شهادة على ذلك".

وأضاف لازاريني أن بعض موظفي الأونروا في رفح لا يزالون في عداد المفقودين.