انت الأن تتابع خبر جيش الاحتلال يعلن حصيلة جديدة لقتلاه وجرحاه والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال جيش الاحتلال الإسرائيليّ، إنّ أحد جنوده أصيبَ بـ"جراح خطيرة"، وأضافَ في بيانٍ له عبر إكس: "أصيب جندي احتياط من وحدة لوتار بلواء همروم الليلة الماضية بجروح خطيرة خلال معركة شمال غزة".

ووحدة لوتار، هي إحدى الوحدات الخاصة، بجيش الاحتلال، والمتخصصة بما يسمى الحرب على الإرهاب، ويطلق عليه اسم "مدرسة مكافحة الإرهاب".



وكان جيش الاحتلال، أعلن الأحد، عن مقتل اثنين من جنوده، في قطاع غزة، أحدهما متأثرا بجروح أصيب بها في المعارك الدائرة شمال قطاع غزة.

وبذلك ارتفع إجمالي الإصابات المعلنة لضباط وجنود جيش الاحتلال، منذ بداية العدوان، في 7 أكتوبر 2023 إلى 3 آلاف و608، من بينهم 1801 منذ بداية العدوان البري للقطاع في 27 من الشهر ذاته.

فيما بلغت الحصيلة المعلنة للقتلى من العسكريين، وفق بيانات الجيش المنشورة على موقعه الإلكتروني الرسمي 636 من ضمنهم 282 منذ اجتياح القطاع برًا.