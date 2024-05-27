انت الأن تتابع خبر هل تسقط الحكومة الإسرائيلية قبل مهلة غانتس؟ والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قالت مصادر عبريّة إنّ زعماء أحزاب بالمعارضة في دولة الاحتلال الإسرائيليّ اتفقوا على الاجتماع الأربعاءَ المقبل؛ لبحث سبل إسقاط حكومة بنيامين نتنياهو.

ونقلت القناة 12 العبريّة مساء الاثنين: أنّ "زعيم المعارضة رئيس حزب هناك مستقبل يائير لبيد، ورئيس حزب إسرائيل بيتنا أفيغدور ليبرمان، ورئيس حزب أمل جديد جدعون ساعر، أعلنوا أنهم سيجتمعون الأربعاء، لبحث تنسيق التحركات للإطاحة بالحكومة".

من جانبها، قالت صحيفة "إسرائيل اليوم" العبريّة، إنّ "لبيد وليبرمان وساعر، سيحاولون ضم الوزير بمجلس الحرب بيني غانتس إليهم، ودفعه لمغادرة الحكومة حتى قبل نهاية المهلة التي حددها لنتنياهو".

وفي 18 مايو الجاري، كانَ أمهل غانتس رئيسَ وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو حتى الثامن من يونيو المقبل، لما أسماه "وضعَ استراتيجيةٍ واضحة للحرب وما بعدها"، وإلا سينسحب من الحكومة.