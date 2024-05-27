انت الأن تتابع خبر الذرية: إيران زادت مخزونها من اليورانيوم 30 ضعفًا والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية إنّ إيران زادت مخزونها من اليورانيوم المخصب في الأشهر الأخيرة 30 مرة عن الحد المسموح به، فيما أشار تقرير آخر إلى تعليق المفاوضات بين الوكالة وطهران؛ بسبب وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي.

وقد سلطت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في تقرير لها، على التصعيد النووي من جانب إيران، وأكدت أن المخزونات الإيرانية من اليورانيوم المخصب بلغت 6201.3 كيلوغرامًا في 11 أيار مقارنة مع 5525.5 كيلوغرامًا في شباط، أي أكثر ب 30 ضعفًا من الحد المسموح به بموجب الاتفاق الدولي المبرم عام 2015، علمًا أن طهران تنفي سعيها إلى حيازة القنبلة النووية.