انت الأن تتابع خبر اجتماع طارئ لمجلس الأمن اليوم لبحث مجزرة رفح والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعاً طارئاً الثلاثاء لبحث التطورات الخطيرة بعد المجازر المروعة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في رفح، والتي تسببت في استشهاد وإصابة العشرات.

وكانت الجزائر طلبت الاثنين، عقد جلسة مشاورات مغلقة طارئة لمجلس الأمن للأمم المتحدة حول الوضع في رفح.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف مساء الأحد مخيما للنازحين في منطقة تل السلطان قرب مقر لوكالة الأونروا غربي رفح، ما أدى إلى استشهاد 45 فلسطينيا على الأقل، معظمهم من الأطفال والنساء.

وتوالت التنديدات الدولية بعد المجزرة التي ارتكبها جيش الاحتلال باستهداف خيام النازحين، وسط مزاعم الجيش الإسرائيلي، في بيان له، أن القصف استهدف ناشطين من حركة حماس لكنه أقر بوجود تقارير عن إصابة مدنيين واندلاع حريق في المكان.