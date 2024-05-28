انت الأن تتابع خبر ارتفاع عدد شهداء خيم النازحين والأحياء في رفح والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين إلى 16 منذ الفجر، جراء القصف المدفعي الإسرائيلي في رفح ولخيام النازحين وحي تل السلطان غربي المدينة.

واندلع حريق في مبنى سكني ومناطق زراعية جراء القصف المدفعي الإسرائيلي المكثف على حي تل السلطان.

واستهدفت قوات الاحتلال حي تل السلطان بقصف مدفعي مكثف وبإطلاق النار من طائرات مسيرة، كما استهدفت مآذن مساجد عدة في حي السعودي غرب الرفح.

وتواجه سيارات الإسعاف صعوبات في الوصول إلى منازل تعرضت للقصف الإسرائيلي في المنطقة الغربية من مدينة رفح.

وحوصر المرضى والطواقم الطبية داخل عيادة تل السلطان والمستشفى الإندونيسي غربي مدينة رفح، جراء القصف الإسرائيلي المكثف، حيث استهدف جيش الاحتلال الطابق العلوي في المستشفى الإندونيسي.