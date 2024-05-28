انت الأن تتابع خبر مهم من دائرة الأراضي للمواطنين بهذه المناطق والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - استكمالا لخطة التحول الإلكتروني في الدائرة، وتنفيذا لنهج الحكومة المستمد من توجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني لتطوير مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، أطلقت دائرة الأراضي والمساحة، الاثنين، خدمة تقديم طلبات البيع إلكترونيا من خلال الموقع الإلكتروني للدائرة، ومن خلال منصة "سند"، في معان والطفيلة وبصيرا ووادي موسى والشوبك.

وجاء ذلك بعدما أطلقت دائرة الأراضي هذه الخدمة سابقا في مديريات تسجيل محافظة العاصمة وعددها 7 مديريات، ومديرية تسجيل العقبة والزرقاء وإربد.

وقالت دائرة الأراضي، في بيان، أنه ومع دخول خدمة تقديم طلبات البيع إلكترونيا سوف يتمكن المواطنون من إنجاز معاملاتهم بكل سهولة ويسر من خلال تبسيط إجراءات تقديم طلبات البيع وبما يعكس الصورة الحضارية للمملكة.

وأشارت إلى أن العمل جارٍ لشمول جميع مديريات تسجيل الأراضي في المملكة بهذه الخدمة؛ إذ يبلغ عدد مديريات ومكاتب تسجيل الأراضي 34 مديرية.

كما نشرت دائرة الأراضي مقطع فيديو توضيحيا يبين آلية الاستفادة من خدمة تقديم طلب البيع إلكترونيا.