انت الأن تتابع خبر 3 دول تعترف اليوم رسمياً بدولة فلسطين والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - رغم رد الفعل الإسرائيلية الغاضبة، تعترف إسبانيا وأيرلندا والنرويج رسميا بدولة فلسطينية، الثلاثاء.

وتعترف نحو 144 من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددها 193 بدولة فلسطينية، بما في ذلك معظم دول الجنوب العالمي وروسيا والصين والهند.

وترى مدريد ودبلن وأوسلو قرارها وسيلة لتسريع الجهود الرامية إلى تحقيق وقف لإطلاق النار في حرب إسرائيل في قطاع غزة.

وإسبانيا وأيرلندا من الدول الأعضاء الأكبر والأكثر نفوذا التي تتخذ قرار الاعتراف بدولة فلسطينية في التكتل المكون من 27 بلدا، وتنضما بذلك إلى السويد وقبرص والمجر وجمهورية التشيك وبولندا وسلوفاكيا ورومانيا وبلغاريا.

وأشارت بريطانيا وأستراليا والدولتان العضوان بالاتحاد الأوروبي مالطا وسلوفينيا في الأشهر القليلة الماضية إلى أنها قد تحذو حذو الدول الثلاث.