انت الأن تتابع خبر إدخال لواء إسرائيلي جديد للقتال في رفح .. ما مهمته والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - في خطوة تعد أنها توسيع للعملية العسكرية الجارية، قالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، ان الجيش دفع بلواء جديد لينضم إلى 5 أخرى متوغلة في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وقالت الإذاعة ان لواء بيسلماح دخل إلى رفح الاثنين، وهو اللواء السادس الذي يقاتل هناك (دون أسماء بقية الألوية).

واعتبرت إذاعة الجيش هذا الأمر بمثابة توسيع للعملية العسكرية التي بدأها الجيش في رفح منذ 6 مايو/ أيار الجاري.

ولواء بيسلماح الذي يعرف محليا بـمدرسة الجيش الإسرائيلي لمهن سلاح المشاة وقادة الفرق في زمن الحرب تأسس في 1974، وسبق لجنوده المشاركة بالقتال في خان يونس (جنوب) ومواقع أخرى في قطاع غزة.