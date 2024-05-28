انت الأن تتابع خبر أنباء عن وصول الدبابات الإسرائيلية إلى وسط رفح والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بعد ثلاثة أسابيع من بدء عملية برية في المدينة، قال شهود عيان لوكالة رويترز إن عدة دبابات إسرائيلية وصلت، الثلاثاء، إلى وسط مدينة رفح جنوب غزة.

وذكر الشهود أنهم رأوا الدبابات بالقرب من مسجد العودة وهو أحد المعالم الرئيسية بوسط رفح.

ولم يعلق جيش الاحتلال الإسرائيلي بعد على هذه الأنباء قائلا إنه سيصدر بيانا بشأن عملية رفح في وقت لاحق.

من ناحية ثانية، قالت السيناتور الديمقراطية إليزابيث وارن، ان القصف الإسرائيلي لمخيم لاجئين داخل المنطقة الآمنة أمر مروع.

وأكدت ان هجوم نتنياهو على رفح يجب أن يتوقف و"نحن بحاجة إلى وقف فوري لإطلاق النار".