انت الأن تتابع خبر السنغال تجدد دعم مغربية الصحراء والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - في بيان مشترك مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، عقب محادثات بالرباط، أكدّت الوزيرة السينغالية للاندماج الإفريقي والشؤون الخارجية، ياسين فال، على دعم بلادها “الدائم والثابت” للوحدة الترابية للمملكة المغربية وسيادتها الكاملة على أراضيها، بما فيها أقاليم الصحراء.



وجددت فال التأكيد على دعم السنغال الكامل لمخطط الحكم الذاتي الذي تقدمت به المملكة المغربية باعتباره الحلّ الوحيد الواقعي وذي المصداقية للنزاع القائم حول الصحراء.



ويذكر أنّ جمهورية السنغال كانت قد افتتحت قنصلية عامة لها بالداخلة سنة 2021 تعبيرا منها عن موقفها الرسمي الداعم لمغربية الصحراء وحرصها على تعزيز علاقاتها الثنائية مع المملكة المغربية.